Курс валют у банках

Станом на ранок 6 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (-10 копійок проти 5 березня) та продаж по 41,77 гривні (-13 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,90 гривні (+40 копійок), а продаж по 44,55 гривні (+40 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (без змін), а продати по 41,60 гривні (-12 копійок).

(без змін), а продати по (-12 копійок). Купівля євро по 44,31 гривні (+43 копійки), а продаж по 44,84 гривні (+67 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 40,88 гривні (-30 копійок), а продають по 41,68 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають по (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,93 гривні (-11 копійок), а продають по 45 гривень (+29 копійок).

По скільки буде долар

Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, найімовірніше, що у березні курс долара перебуватиме у діапазоні 42 – 43 гривні за валюту.

Загалом, курс залежатиме від певних чинників, а саме посівна, імпорт газу та електроенергії, політичний переговорний процес, інфляційний імпульс тощо.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Попри достатність зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається, бо все ж таки це впливає на бюджетні витрати, через які фінансується армія.

Зверніть увагу! Якщо курс долара буде нижче, аніж 45 гривень, то Україна недоотримує кошти до бюджету від зовнішніх економічних операцій.