Курс валют у банках

Станом на ранок 5 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-7 копійок проти 4 березня) та продаж по 41,90 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (+30 копійок), а продаж по 44,15 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-13 копійок), а продати по 41,72 гривні (-4 копійки).

(-13 копійок), а продати по (-4 копійки). Купівля євро по 43,88 гривні (+16 копійок), а продаж по 44,17 гривні (+27 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 4 березня, долари купують в середньому по: 41,13 гривні (-12 копійок), а продають по 41,68 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продають по (-5 копійок), за даними finance.ua. Станом на 5 березня, євро купують по 43,42 гривні (-6 копійок), а продають по 44,65 гривні (+64 копійки).

Який прогноз курсу на березень

Для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що у березні курс може повернутися до діапазону в 42 – 43 гривні за валюту.

Крім того, курс залежатиме й від низки факторів, як-от посівна, імпорт газу та електроенергії, політичний переговорний процес, інфляційний імпульс тощо.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Попри достатність зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається, бо все ж таки це впливає на бюджетні витрати, через які фінансується армія.

Річ у тім, що якщо курс долара буде нижче аніж 45 гривень, то український бюджет недоотримує кошти від зовнішніх економічних операцій, від мит та акцизів, які прив'язані до курсу.