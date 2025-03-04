Курс валют у банках

Станом на ранок 4 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,37 гривні (+7 копійок проти 3 березня) та продаж по 42 гривні (+16 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,20 гривні (+20 копійок), а продаж по 43,95 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,68 гривні (-17 копійок), а продати по 41,76 гривні (-14 копійок).

(-17 копійок), а продати по (-14 копійок). Купівля євро по 43,72 гривні (+9 копійок), а продаж по 43,90 гривні (-13 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 3 березня, долари купують в середньому по: 41,50 гривні (+31 копійка), а продають по 41,95 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+31 копійка), а продають по (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,50 гривні (+23 копійки), а продають по 44,10 гривні (+30 копійок).

Які прогнози щодо курсу долара

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, НБУ ще раніше ухвалив рішення щодо приборкання інфляції, а саме підвищив облікову ставку до 14,5%. Є прогнози, що у березні ставку знову переглянуть.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі є вагомі підстави для подальшої корекції облікової ставки з метою посилення гривні та зниження інфляції. Отже, 6 березня Монетарний комітет НБУ може збільшити облікову ставку до 15 – 15,5%.

Таким чином, за словами Лєсового, офіційний курс може коливатися на рівні 41,60 – 42,20 гривні за долар. Такий діапазон ціни був і у лютому.

Загалом, на цей тиждень, з 3 по 9 березня, очікується, що на міжбанку долар перебуватиме на рівні 41,60 – 42,20 гривні за долар, а на готівковому ринку – на рівні 41,60 – 42,30 гривні за долар.