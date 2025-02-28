Курс валют у банках
- Станом на ранок 28 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,35 гривні (-5 копійок проти 27 лютого) та продаж по 41,85 гривні (-10 копійок).
Дивіться також Долар у березні: як збільшення облікової ставки може вплинути на курс
- Купівля євро відбувається по 43,15 гривні (-35 копійок), а продаж по 43,80 гривні (-20 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,67 гривні (-1 копійка), а продати по 41,65 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 43,46 гривні (-30 копійок), а продаж по 43,69 гривні (-22 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,40 гривні (+12 копійок), а продають по 41,77 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,40 гривні (-5 копійок), а продають по 43,80 гривні (-14 копійок).
Що банкір спрогнозував на валютному ринку у березні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на початку березня курсові зміни будуть незначними, а режим керованої гнучкості унеможливить різкі курсові стрибки. Таким чином, цей період відповідатиме ще лютневим трендам.
Власне така стабільність на валютному ринку пов'язана зі своєчасним рішенням НБУ на приборкання інфляції – у січні регулятор підвищив облікову ставку до 14,5%.
Як додає Лєсовий, з 3 по 9 березня валютні коливання на готівковому ринку, найімовірніше, становитимуть 41,60 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро.