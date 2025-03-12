Какой курс евро сейчас

Официальный курс евро в Украине сейчас – 45,21 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс евро в банках сегодня таков:

покупка – 44,90 гривны за евро;

продажа – 45,55 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс несколько отличается:

покупка – 45,20 гривны за евро;

продажа – 45,40 гривны за евро.

Напомним! Банкир Тарас Лесовой рассказал как изменится курс евро в марте.

За сколько сегодня можно купить 200 евро

если покупка 200 евро происходит в банке , придется потратить примерно 9 110 гривен;

, придется потратить примерно 9 110 гривен; при покупке 200 евро в обменнике, придется потратить ориентировочно 9 080 гривен.

Сколько можно получить за 200 евро 12 марта