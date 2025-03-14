Будет ли рынок валют стабильным

Как отметил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке до сих пор действует режим управляемой гибкости, а значит это делает невозможным резкие курсовые скачки, стабилизирует спрос и предложение.

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Кроме того, принятые монетарные меры в поддержку прочности гривны и приглушение роста цен скажутся на курсовых колебаниях.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что в течение января – февраля официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4% – с 42,02 гривны до 41,43 гривны за доллар.

Банкир добавляет, что кроме выше указанных факторов, есть еще факторы влияния, которые также повлияют на устойчивость рынка валют:

Сезонный фактор повышенного предложения;

Накануне посевной аграрии будут реализовывать валюту, что позволит Нацбанку снизить объем валютных интервенций. Ожидается, что объем интервенций не превысит 800 миллионов долларов в неделю.

Несколько недель подряд разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной, а иногда наличные курсы могут быть даже немного ниже безналичных;

Курс доллара на мировых рынках уже снизился на 0,5%, что также впоследствии будет иметь свое влияние на украинские курсовые показатели;

Торговые войны, затеянные Дональдом Трампом, только усиливать внутреннюю инфляцию в США и как следствие можно ожидать определенное проседание курса этой валюты,

– добавляет Лесовой.

Зато, как отмечают международные эксперты, курс евро, если вдруг США не введет новые пошлины против стран Евросоюза, может несколько вырасти.

Вопреки международным событиям, связанные с вопросами стратегического партнерства Украины и США и путей установления устойчивого и нерушимого мира, их влияние на валютный рынок будет скорее пассивным.

Каким будет доллар и евро с 17 по 23 марта

Коридоры валютных колебаний: 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке).

41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Подытоживая Тарас Лесовой замечает, что по всем признакам валютный рынок будет оставаться достаточно крепким и устойчивым, а текущие курсовые изменения будут достаточно прогнозируемыми.