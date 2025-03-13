Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,25 гривны (+5 копеек против 12 марта) и продажа по 41,85 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,90 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,55 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,66 гривны (+8 копеек), а продать по 41,64 гривны (+1 копейка).

(+8 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 45,15 гривны (+14 копеек), а продажа по 45,35 гривны (+12 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (+4 копейки), а продают по 41,75 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,93 гривны (-15 копеек), а продают по 45,50 гривны (+6 копеек).

По сколько будет валюта в Украине

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. Из-за принятых монетарных мер для укрепления гривны в течение января – февраля официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4% – с 42,02 гривны за доллар до 41,43 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, торговые войны, затеянные Дональдом Трампом, только усиливать внутреннюю инфляцию в США и как следствие можно ожидать определенное “проседание” курса этой валюты.

Ожидается, что с 17 по 23 марта на наличном рынке доллар может находиться в диапазоне 41,40 – 42 гривны за валюту, а евро – 44,50 – 45,50 гривны за евро.

Таким образом, по всем признакам валютный рынок будет оставаться достаточно крепким и устойчивым, а текущие курсовые изменения будут достаточно прогнозируемыми.