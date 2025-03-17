Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин" , покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,27 гривны (+2 копейки против 14 марта) и продажа по 41,82 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,90 гривны (+8 копеек), продажа – по по 45,45 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,57 гривны (-3 копейки), а продать по 41,54 гривны (-10 копеек).

Покупка евро по 45,10 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,24 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,06 гривны (-7 копеек), а дают по 41,68 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 45,10 гривны (+31 копейка), а продают по 45,42 гривны (+6 копеек).

Какие курсы будут на этой неделе

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в течение этой недели на валютном рынке доллар будет находиться в диапазоне от 41,40 гривны до 42 гривен. В то же время евро составит от 44,50 гривны до 45,50 гривны.

Таким образом, Лесовой добавляет, что существенных изменений не стоит ожидать. Кроме того, за последний месяц гривна по отношению к доллару укрепилась.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что в течение января – февраля официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4% – с 42,02 гривны до 41,43 гривны за доллар.

Заметьте! Нынешние торговые войны, которые вызваны новой политикой Трампа, усиливают внутреннюю инфляцию в США. При таких обстоятельствах можно ожидать "проседания" курса доллара.