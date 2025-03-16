Кризис, несмотря на испытания, становится определенным стартом для каждой из стран. Например, Нидерланды в 70 – 80-х годах прошлого века преодолели кризис благодаря реформам в социальном секторе и приватизации. Исландия же после мирового кризиса в 2008 году почти обанкротилась, но восстановила свою экономику благодаря национализации и международным финансам.

В то же время современным примером стала Аргентина при президентстве Хавьера Милея. Страна прибегла к радикальным реформам и "шоковой терапии" экономики, что на сегодня уже показывает значительные успехи.

На примере ряда стран, которые в разное время преодолевали экономические испытания, 24 Канал проанализировал, какие решения имели положительный эффект и способствовали экономическому росту. Стоит ли прибегать к радикальным реформам и может ли опыт Аргентины помочь Украине в ее экономическом восстановлении?

Почему Аргентина – пример для подражания

Одним из современных примеров, когда страна выходит из глубокой рецессии, является история Аргентины в 2024 году. Это стало важным событием для президента страны Хавьера Милея, которого хвалят президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск.

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Экономический кризис в Аргентине был вызван решением предыдущих правительств государства по использованию инфляционного печатания денег для финансирования расходов. В первые месяцы на посту президента Милея кризис даже несколько углубился. Уровень бедности в стране подскочил в первой половине 2024 года до 53%.

Как объясняет для 24 Канала кандидат политических наук Тантели Ратувухери, первый год реформ президента Аргентины Хавьера Милея сводился к демонтажу всей архитектуры социального обеспечения и защиты страны, а потому еще больше аргентинцев оказались за чертой бедности.

Тантели Ратувухери Эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Население потеряло больничные гарантии, потеряло возможность получить обучение в высших учебных заведениях. Кроме того, региональные общины перестали получать бюджетные финансирования, субсидии или дотации.

В то же время в итоге первого года реформ, аргентинский президент-реформатор показал уже немалые достижения – существенно снизилась инфляция, произошло преодоление дефицита государственного бюджета и восстановление валютных резервов Центробанка Аргентины.

Впоследствии с июля по сентябрь с учетом сезонных колебаний в 2024 году ВВП выросло на 3,9%. Хотя, как сообщают в издании Financial Times, в 2023 году в III квартале ВВП страны сократилось на 2,1%.

В JPMorgan прогнозируют, что экономика Аргентины в 2025 году вырастет на 5,2%. Единственным минусом станет то, что принятые меры смогут вернуть ВВП на душу населения только до уровня 2021 года.

По данным Reuters, месячная инфляция в Аргентине в январе 2025 года снизилась до 2,2%, что является самым низким уровнем с середины 2020 года. Годовая инфляция также замедлилась – в январе она составила 84,5% против 117,8% в декабре. Такой показатель соответствует ожиданиям аналитиков.

Обратите внимание! Сейчас первые успехи реформ в Аргентине все еще не привели страну к оптимальному или стабильному курсу развития. Некоторые исследователи высказались о том, что реформы на самом деле не решили проблемы, а лишь переместили их с центрального и национального уровня на региональные.

Возможно ли перенять экономический опыт Аргентины для Украины

Как рассказывает Тантели Ратувухери, Украине, как и другим странам, достаточно трудно будет перенять опыт Аргентины.

Для Украины, как и для других постсоветских и "постолигархических" государств, где культура социальных гарантий и обеспечения пустила глубокие корни почти до генетического уровня, попытки провести такую политику со времен независимости встречали неприятие,

– отмечает кандидат политических наук.

Успех первого года реформ в Аргентине стал возможным, в частности и потому, что население проявило готовность терпеть тяжелые социально-экономические последствия политики жесткой экономии. Многолетние страдания страны из-за бесконечного цикла кризисов в конце концов усилили решимость к радикальным изменениям и "шоковой терапии".

Кстати! Польша была первым образцом эффективной трансформации страны радикальным образом с помощью "шоковой терапии". Экономика страны получила даже прозвище в свое время – "новый центральноевропейский дракон". Тогда Польша еще и активно сотрудничала с украинской властью.

Почему Украина не может использовать опыт Аргентины

Решающим двигателем изменений в Аргентине стала фигура самого Милея. С самого начала он открыто заявил о намерении воплотить политику "шоковой терапии", а впоследствии убедил население в необходимости этого.

Другими словами, успех реформ принципиально зависит от качества и честности политического руководства, доверия к нему. Аргентинский президент эффективно использовал мандат доверия населения и выполнил предвыборные планы,

– говорит Тантели.

В случае Украины, большинство ее новоизбранных лидеров либо медлили с выполнением предвыборных планов, либо вообще делали все наоборот на следующий день после избрания.

Кроме того, по словам эксперта Центра глобалистики, если Аргентина стала "образцовым учеником" МВФ, то Украина за все время своего сотрудничества с организацией практически ни разу не дошла до конца в выполнении договоренностей.

Что нужно сделать Украине для проведения структурных реформ

Для обеспечения успеха потенциальной "шоковой терапии" и структурной реформы экономики, Украине действительно нужно привести в порядок сырьевую и экспортную экономику. У Украины может быть и дополнительное преимущество в виде более квалифицированного трудового ресурса, в отличие от Аргентины и даже Польши в свое время. Кроме того, есть потенциал из-за высокого уровня стартовой технической базы, чем в этих странах.

Один из "азиатских тигров" и экономические проблемы перед 2000-ми

В июле 1997 года в странах южной и восточной Азии разразился Азиатский финансовый кризис, который задел Таиланд, Индонезию, Малайзию, в частности и Южную Корею.

Основой этого кризиса стал чрезвычайно резкий рост экономик "азиатских тигров". Это повлекло массивный приток капитала в эти страны, рост государственного и корпоративного долга, перегрев экономики и бум на рынке недвижимости.

Сначала перед кризисом Южная Корея стремительно росла экономически. Продолжалась либерализация, была проведена реформа в финансовом секторе, страна начала открывать свои рынки и стала членом Всемирной торговой организации.

Однако страна имела экспортно ориентированную экономику, которая базировалась на краткосрочных внешних кредитах. Кроме того, страна имела недостаточные золотовалютные резервы. И уже в 1997 году, когда начался кризис, курс корейской валюты – воны – начал падать.

Обратите внимание! По состоянию на сегодня, по курсу НБУ, курс обмена 1 доллара составляет 1 458,85 вон.

Из открытых источников известно, что правительство страны начало отвечать на вызовы антикризисными мерами:

Прежде всего Южная Корея получила заем Международного валютного фонда.

Кроме того, в стране началась ликвидация неэффективных банков и финансовых учреждений – около 40% предприятий прекратили существование.

Было принято решение о распродаже одного из крупнейших чеболей, то есть финансово-промышленных групп, – Daewoo.

Корейцы начали сдавать государству собственное золото для того, чтобы наполнить золотовалютные резервы.

Все это позволило стране преодолеть кризис и в 1999 году, то есть за два года, восстановить экономический рост страны.

Справочно: ВНД является показателем доходов (касается всех секторов экономики), в то время как ВВП является показателем производства.

Как Нидерланды боролись с экономическим кризисом

Нидерланды в 1970 – 1980-х годах оказались в глубоком кризисе из-за войны Судного дня и Иранской революции. Дело в том, что страна жила в долг, а государственные расходы страны были "раздутыми": они выросли с 34% ВВП в 1961 году до 45% в 1973 году, а в 1982 году составили уже 66% ВВП страны.

Правительство Нидерландов начало действовать и принимать решения, которые должны были вернуть экономику к росту:

В 1980-х годах государственные предприятия – почтовая служба (PostNL) и почтовый банк – были преобразованы в государственные акционерные общества. Впоследствии правительство страны начало продавать акции этих компаний траншами и завершило процесс приватизации.

В государственном секторе сократили занятость – с 15% в 1982 до 12,5% в 1995 году.

– с 15% в 1982 до 12,5% в 1995 году. Провели реформу школьного образования: по ней предполагалось, что для получения финансирования школа должна была соответствовать минимальному стандарту в 240 учеников. Поэтому меньшие должны были объединяться, а остальные – закрываться.

по ней предполагалось, что для получения финансирования школа должна была соответствовать минимальному стандарту в 240 учеников. Поэтому меньшие должны были объединяться, а остальные – закрываться. Был изменен Закон о профессиональной инвалидности (WAO): часть людей вернулась на рынок труда через переквалификацию, обучения и налоговые льготы для работодателей. Позже на рынок труда вернули и пожилых людей.

через переквалификацию, обучения и налоговые льготы для работодателей. Позже на рынок труда вернули и пожилых людей. Ввели обязательное медицинское страхование: базовое страхование (basisverzekering) покрывало визиты к врачу общей практики, лечение в больнице и некоторые лекарства. Другие услуги требовали дополнительного страхования.

После проведения ряда реформ и изменений за 10 лет ВВП на душу населения в Нидерландах вырос в 3 раза. Если в 1971 году он составлял 3,38 тысячи долларов, то в 1981 году показатель вырос до 11,53 тысячи долларов, свидетельствуют данные Всемирного банка. А по состоянию на 2023 год ВВП на душу населения в Нидерландах составляет 64,57 тысячи долларов.

Что такое ВВП на душу населения Это показатель, который рассчитывается итогом всех выпущенных товаров и оказанных услуг государством в течение года, а затем делится на количество жителей. Часто по этому показателю определяют самые богатые страны мира.

"Рецепт" выхода из экономического кризиса от Исландии

С началом мирового экономического кризиса в 2008 году в Исландии обанкротились за один день 3 главных банка страны: Glitnir banki, Landsbanki Íslands и Kaupþing banki.

Проблемами стали рефинансирование краткосрочных долгов, а также закрытие депозитов вкладчиками из Великобритании и Нидерландов на фоне кризиса.

Как отмечается в Википедии, для исландской экономики такой ход событий имел серьезные последствия, ведь курс нацвалюты по отношению к доллару упал вдвое.

Операции с иностранными валютами были прекращены.

Исландская фондовая биржа снизилась более чем на 90%.

Даже были предупреждения от тогдашнего премьер-министра о возможном банкротстве страны.



Индекс исландской фондовой биржи / Фото из Википедии

Очевидцы в Исландии рассказывали, что за один евро приходилось платить где-то 80 крон, сообщал Deutsche Welle в 2008 году. В то же время доллар, который в 2007 году стоил 64 кроны, в 2009 году вырос до более 120 крон.

Кроме того, автомобили в то время подорожали на треть, а за литр топлива приходилось платить более 1,60 евро, поэтому многие исландцы перешли с авто на велосипеды.

Напоминаем! По состоянию на 4 марта 2025 года, в среднем за одно евро нужно отдать от 145 до почти 146 исландских крон.

Помогли Исландии побороть банкротство национализация и значительные кредиты:

Сначала государство взяло под контроль все обанкротившиеся банки. Однако их спасение оказалось не под силу, поэтому было принято решение о создании новых банков и передачи туда внутренних депозитов, пишет "Минфин".

Затем страна получила от Международного валютного фонда 2,1 миллиарда долларов в ноябре 2008 года, а затем Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания прислали 2,5 миллиарда долларов.

С 2011 года экономика страны начала расти. После этого она стала первой в Европе, которая вернулась на докризисный уровень.