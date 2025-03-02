Санкции против России после ее агрессии в Украине стали одним из основных рычагов влияния международного сообщества на власти страны. Сейчас утверждено 16 санкционных пакетов, включая замораживание российских активов, ограничения на импорт нефти и газа, запрет на экспорт высокотехнологичных компонентов, закрытие рынков для российских компаний, выход западного бизнеса из России и тому подобное.

Это все влияет на рост уровня инфляции в России, а дефицит бюджета за 3 года большой войны составляет 10 триллионов рублей. Однако несмотря на все заявления о том, что российская экономика в критическом состоянии из-за санкций, 2025 год вряд ли станет решающим для ее краха.

24 Канал узнал, как санкции влияют на финансовую деятельность России, что с уровнем инфляции и почему официальные ведомства замалчивают его, а самое главное – при каких условиях экономика страны может потерпеть крах.

Действенны ли санкции против России и как именно они влияют

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин заметил, что санкции безусловно влияют на Россию и население страны начинает чувствовать это еще больше.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Примерно 30 – 35% федерального бюджета России – это доходы от нефти и газа. На сегодня уже существенно сократились поступления от продажи газа и достаточно определенными шагами сокращаются доходы от нефти.

Гетман добавляет, что эти сокращения доходов должны быть еще больше в результате углубления санкционных мер. Поэтому нужно, чтобы российская нефть стоила не 60 долларов за баррель, а 40 долларов. Именно это станет одним из критических последствий для федерального бюджета.

Нет сомнений относительно того, что санкции повлияли и влияют на экономику России и у экономиста Ярослава Жалила. Он говорит в комментарии 24 Каналу, что даже то, что Россия пытается обходить ограничения через третьи страны, стоит ее дороже, чем должно быть. Конкретно влияние отражается на экономике следующим образом:

Ограничивается возможность развития: доступ России к современным комплектующим и современным технологиям – на низком уровне.

В противовес этому Россия начинает производить альтернативные инструменты, а это гораздо дороже, медленнее и неэффективно.

Россия черпает финансы из продажи своих энергоресурсов, но потребление и поставки газа и нефти сократилось. Кроме того, мощным ударом по экономике России стало введение санкций против теневого флота.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований С другой стороны, рассчитывать на то, что санкции могут нанести сокрушительное и мгновенное влияние, – не стоит. К сожалению, есть немало направлений, где Россия продолжает быть членом мирового экономического сообщества. Даже Евросоюз, несмотря на всю поддержку Украины, до сих пор покупает в России различные товары, в частности газ и нефть.

Важно! Как сообщает The Guardian, в 2024 году в европейские порты доставили 17,8 миллиона тонн российского сжиженного природного газа. Это на 2 миллиона тонн больше, чем в 2023 году.

По мнению экономиста Олега Пендзина, большая ошибка европейских политиков и западных экспертов, которые анализируют российскую экономику, в том, что для них единственным мерилом эффективности экономической политики является падение или рост доходов населения, а также восприятие населением справедливости процессов, происходящих в экономике.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Дело в том, что для России так не работает. Там люди в состоянии обнищания все равно будут поддерживать власть, хоть, в принципе, их и не спрашивают. Идеология, которая заложена в российских СМИ, искажает внешнюю картину. Поэтому говорить о реакции общества на ошибочность российской экономической политики практически невозможно.

Несмотря на это, в соответствии с объективными вещами, говорит экономист Пендзин, в России все же происходит стагнация экономики, то есть низкие темпы экономического роста и чрезвычайно высокий уровень инфляции.

Напоминаем! Во время саммита "Поддерживай Украину" 24 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ограничения Европы имеют огромное влияние на экономику России.

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз принял 16-й пакет санкций. Он касается не только российского теневого флота, но и лиц и организаций, способствующих эксплуатации нефтяных танкеров, поставляющих игровые контроллеры для управления дронами, взаимодействующих с банками для обхода санкций или распространяющих пропаганду через медиа и тому подобное.

Кроме того, Евросоюз анонсировал 17-й пакет санкций, однако детали пакета пока неизвестны, ведь их будут обсуждать во время чрезвычайного Европейского саммита 6 марта.

В каком состоянии сейчас реально экономика Кремля

Во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана в декабре 2024 года тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже потратила более 200 миллиардов долларов на войну против Украины.

Даже западные аналитики отмечают, что темпы расходов на войну влияют на экономику России, которая переживает не лучшие времена.

Американский экономист Андерс Аслунд говорит, что в конце 2024 года расходы Кремля могли достичь пика – 10% ВВП страны, передает "Голос Америки". В конце января 2025 года в материале Reuters, по словам анонимных источников, Путин якобы впервые проявил обеспокоенность относительно состояния экономики страны в условиях войны.

Что у России с ВВП

По данным Национального института стратегических исследований, прогнозы темпов роста реального ВВП России различаются. Если в Центробанке России ожидают, что в 2026 году рост достигнет 2%, то прогнозы МВФ составляют всего 1,2%, а Всемирного банка еще меньше – 1,1%.

Как уверяют в Институте, в течение следующих периодов темпы роста экономики в России будут замедляться.

Рекордно высокая инфляция

Еще в октябре 2024 года Центробанк России прогнозировал, что инфляция до конца 2024 года достигнет 8 – 8,5%. В то же время Пендзин заявляет, что в соответствии с данными потребительской корзины россиян вполне реально, что инфляция могла составить даже 18 – 19%. Есть даже предположение, что ее показатель может достигать 30 – 35%.

Подтверждает несоответствие официальных данных России с реальным положением вещей и Ярослав Жалило. По его словам, немало экспертов, даже неправительственные российские эксперты, говорят о том, что показатель инфляции в России вдвое или даже втрое больше.

Обратите внимание! На 2025 год регулятор России спрогнозировал, что инфляция может до конца этого года составлять лишь 4,5 – 5%. Однако вполне реально, что Кремль может замалчивать реальную ситуацию.

Ключевая ставка на уровне 21% не помогла

Пендзин добавляет, что доказательством того, что инфляция в России точно выше, чем сообщают официальные источники, является уровень ставки. Даже после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 21% в ноябре 2024 года, сдержать инфляцию так и не удалось.

Действительно, тот факт, что они подняли до такого уровня ставку, означает, что на таком примерно уровне они и оценивают инфляционный потенциал. По сути, эта ставка определяет не постфактум инфляцию, а является определенным прогнозом инфляции на будущее,

– добавляет экономист Ярослав Жалило.

Что такое ключевая ставка По показателю ключевой ставки центральный банк страны осуществляет основные операции с банками по предоставлению или привлечению средств. Таким образом, если растет ставка, то растет стоимость кредитов и депозитов. А значит, это провоцирует сокращение потребления, так как брать кредит становится невыгодно. Цены тоже медленнее растут, а потому инфляция замедляется.

Какой дефицит российского бюджета

Рекордный дефицит бюджета России признают даже официальные источники. Например, как сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Минфина России, бюджетный дефицит за 2024 год составил более 3 триллионов рублей.

По словам Олега Гетмана, всего за 3 прошедших года полномасштабного вторжения в Украину дефицит бюджета России составил 10 триллионов рублей.

В 2022 и 2023 годах дефицит составил по 3 триллиона в год. А в 2024 году – 3,7 триллиона рублей,

– говорит Гетман.

Почему российская экономика до сих пор держится

Даже несмотря на различные заявления о существенных расходах России на войну Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2025 год, где более 145 миллиардов долларов пойдет на оборону, а это около 32,5% от всего бюджета, сообщает Assoсited Press. Важно добавить, что эта сумма выше, чем та, которая была утверждена на 2024 год.

Олег Гетман рассказывает, что несмотря ни на что России удается пока покрывать дефицит. Это в основном происходит за счет внутренних заимствований и проедания Фонда национального благосостояния, в котором осталось где-то 45 миллиардов долларов.

Кроме того, Россия держится еще за счет увеличения курса рубля и наложения налогов на беднейшие слои населения,

– говорит Гетман.

Интересно! По данным российских СМИ, запасы в Фонде национального благосостояния России, который наполнялся сверхдоходами от экспорта нефти, становятся все меньше. Поэтому из Фонда исчезло более 100 тонн золота вследствие сделок, о которых российский Минфин ничего не сообщил в отчетах. Если на 1 января 2025 года в Фонде хранится 187,7 тонны золота, то год назад они были на уровне 358,9 тонны.

По словам Олега Пендзина, состояние российской экономики на сегодня является лучшим, чем состояние советской экономики в течение последнего десятилетия существования Советского Союза. Тогда дефицит был катастрофическим, а советский рубль нельзя было отоварить.

Однако разве тогда такая ситуация привела к существенным социальным конфликтам, недовольству и т.д.? Нет. Поэтому, когда мы оцениваем нынешнюю ситуацию с экономикой России, надо понимать следующее: все будет делаться ради военного комплекса, а на обнищание людей никто внимания обращать не будет,

– отмечает Пендзин.

"Выезжает" Россия еще и на том, что ее власть обеспечивает разный уровень жизни разных субъектов федерации. Неудивительно, что, предоставляя финансирование и товары народного потребления в городах-миллионниках, на отдаленных регионах ставят крест.

Например, в Якутии уже введены продовольственные карточки. Однако Москва живет, как и жила до этого. Поэтому для россиян на сегодня действует такая фраза: "Не жили хорошо, так не будем и начинать", – резюмирует Олег Пендзин.

Могут ли иностранные компании вернуться в Россию

По состоянию на 1 января 2025 года Россию покинули 467 западных компаний с 24 февраля 2022 года. Еще в 2021 году они уплатили налогов в бюджет России на сумму около 6 миллиардов долларов. На сегодня Россия потеряла эти средства, а потому в ее интересах вернуть бизнес обратно.

О первых признаках по возвращению американского бизнеса в Россию сообщил спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уикофф. Это может случиться тогда, когда будет принято мирное соглашение об окончании российско-украинской войны. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев даже заявил, что бизнес США может вернуться к лету 2025 года.

В начале полномасштабного вторжения западные компании, в том числе и американские, покинули российский рынок. Таким образом, немало секторов промышленности оказались в руках российского бизнеса: в сентябре 2022 года Путин призвал российские компании занять высвободившиеся ниши, а в мае 2023 года он сообщил о якобы активном их освоении российским бизнесом.

В России даже была создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций под руководством министра финансов России Антона Силуанова. Именно эта подкомиссия выдает разрешения на заключение сделок между иностранными компаниями и покупателями их российских активов.

Интересно, что в 2023 году Путин заявил на заседании экономического форума в Петербурге, что уход иностранных брендов с российского рынка якобы "не повлиял на выпуск товаров", а изменения произошли только с логотипами на продукции.

Важно! Как сообщают в KSE Institute, в 2024 году более 160 международных компаний окончательно прекратили свою деятельность в России из-за ликвидации или продажи бизнеса. Речь идет о таких известных брендах, как FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Danone, IKEA и тому подобное. Зато более 2220 компаний продолжают работать: это Philip Morris, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola и другие.

Когда у россиян наступит реальный экономический конец

Начиная с 2022 и 2023 годов Россия заливала собственную экономику дешевыми государственными деньгами и активно способствовала резкому росту объемов промышленного производства, в первую очередь тех, которые направляют на войну.

Впрочем это привело к тому, что резко увеличилось в объеме общее количество денежных единиц, которые были не обеспечены товарными позициями, а это, в свою очередь, спровоцировало рост инфляции,

– объясняет экономист Пендзин.

Гетман одновременно говорит, что когда будут исчерпаны резервы Фонда, а нефть Urals опустится в цене хотя бы до 50 долларов за баррель, то это можно будет считать критической точкой для экономики России.

При таком развитии событий Кремль не сможет финансировать большую часть так называемой военной операции, а социальные расходы, медицину, образование и т.д. придется сокращать.

Фонд национального благосостояния России исчерпывается примерно на 40 – 50 миллиардов в год в разных валютах. Поэтому все, что в нем осталось, – это как раз на 2025 год,

– говорит экономист Гетман.

С другой стороны, цены на нефть достаточно непредсказуемы, но Трамп шел с предвыборной программой "Drill, baby, drill". Уже известно, что новый президент США начал предоставлять новые разрешения на бурение нефти, разведки территорий для бурения различных заповедных зон и прочее, а значит, ожидать снижения цен на нефть можно где-то в середине или в конце 2025 года.

Пока выглядит все так, что на конец этого года ситуация у россиян будет уже довольно критической для экономики. Поэтому россияне будут пытаться как можно быстрее избавиться от санкций. Именно сейчас уже момент, когда "русский медведь начинает истекать кровью", а потому Россия будет решать все проблемы до конца 2025 года,

– заключает Олег Гетман.

Обратите внимание! По мнению экономиста Пендзина, к сожалению, российская экономика в 2025 году не обвалится, как на это надеются другие.