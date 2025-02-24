Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпосланника США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, которые цитирует издание Reuters.

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Что говорит Уиткофф о возвращении компаний США в Россию

Слова Стива Уиткоффа о возможности возвращения американских компаний в Россию прозвучали на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить соглашение о прекращении войны России против Украины.

Очевидно, что существуют ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то вы сможете вернуть американские компании и вести там бизнес. И я думаю, что все будут считать, что это будет положительным, хорошим событием,

– сказал спецпредставитель Трампа.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television, что Россия может добиться некоторого ослабления санкций США, если будет готова вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Отвечая на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты увеличить санкции против России или уменьшить их в зависимости от того, как пойдут переговоры о прекращении войны в Украине, Бессент ответил: "Это было бы очень хорошей характеристикой".

К слову, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стиф Уиткофф заявлял, что во время визита в Москву неделей ранее он провел много времени с президентом Путиным. По словам американского чиновника, он общался с российским диктатором, "развивал дружбу и отношения с ним".