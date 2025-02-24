Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпосланець США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, які цитує видання Reuters.

До теми Ви побачите поступки з обох сторін, – Віткофф про наближення мирної угоди

Що каже Віткофф про повернення компаній США у Росію

Слова Стіва Віткоффа щодо можливості повернення американських компаній у Росію пролунали на тлі намагань президента США Дональда Трампа укласти угоду щодо припинення війни Росії проти України.

Очевидно, що існують очікування, що якщо ми досягнемо мирної угоди, то ви зможете повернути американські компанії й вести там бізнес. І я думаю, що всі вважатимуть, що це буде позитивною, хорошою подією,

– сказав спецпредставник Трампа.

Своєю чергою, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Bloomberg Television, що Росія може домогтися деякого послаблення санкцій США, якщо буде готова вести переговори про припинення війни в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи готові Сполучені Штати збільшити санкції проти Росії або зменшити їх залежно від того, як підуть переговори про припинення війни в Україні, Бессент відповів: "Це було б дуже гарною характеристикою".

До слова, спецпосланець США з питань Близького Сходу Стіф Віткофф заявляв, що під час візиту в Москву тижнем раніше він провів багато часу з президентом Путіним. За словами американського посадовця, він спілкувався з російським диктатором, "розвивав дружбу та відносини з ним".