Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "ТАСС".
Смотрите также Дроны атаковали уникальное предприятие России в Ставропольском крае
Что известно о поломке самолета в России?
В среду, 3 декабря, самолет Boeing 777 российской авиакомпании Red Wings выполнял рейс из Москвы в Пхукет. По данным росСМИ, на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
Почти сразу после взлета пилоты заметили возгорание первого двигателя и проинформировали об этом диспетчеров. Пожар якобы удалось ликвидировать системой пожаротушения.
Экипаж все же объявил сигнал бедствия и "безопасно" приземлился в аэропорту вылета – Домодедово.
Отмечается, что на территории аэропорта объявляли тревогу аварийно-спасательной службы. По данным "Росавиации", никто не пострадал.
Какие последствия последних аварий с самолетами?
В ноябре самолет McDonnell Douglas MD-11 разбился во время взлета в штате Кентукки. Он вызвал пожар. В результате авиакатастрофы известно о пострадавших и погибших.
В октябре на борту Boeing 737 MAX 8 во время рейса в Лос-Анджелес взорвалось лобовое стекло. В результате этого пилот получил осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что повстанцы в Судане сбили транспортный самолет Ил-76 недалеко от Бабанусы. Они заявили, что якобы все военные на борту погибли.