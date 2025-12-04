Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "ТАСС".

Что известно о поломке самолета в России?

В среду, 3 декабря, самолет Boeing 777 российской авиакомпании Red Wings выполнял рейс из Москвы в Пхукет. По данным росСМИ, на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Почти сразу после взлета пилоты заметили возгорание первого двигателя и проинформировали об этом диспетчеров. Пожар якобы удалось ликвидировать системой пожаротушения.

Экипаж все же объявил сигнал бедствия и "безопасно" приземлился в аэропорту вылета – Домодедово.

Отмечается, что на территории аэропорта объявляли тревогу аварийно-спасательной службы. По данным "Росавиации", никто не пострадал.

Какие последствия последних аварий с самолетами?