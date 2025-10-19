Подобное в авиации случается редко, однако благодаря слаженным действиям экипажа самолет удалось приземлить в ближайшем аэропорту. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Aviation A2Z.

Смотрите также Одна из крупнейших цепных аварий в истории: в Финляндии столкнулись десятки машин

Каковы обстоятельства взрыва лобового стекла самолета?

В США во время рейса UA1093 авиакомпании United Airlines из Денвера в Лос-Анджелес пилоты заметили трещину на лобовом стекле. В это время на борту самолета находились 140 человек. Повреждение обнаружили на высоте около 11 000 метров.

Экипаж снизил высоту и направил самолет в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Посадка прошла безопасно. Однако главный пилот получил осколочные ранения.

Как пишет издание, пассажиров перевезли на другой самолет Boeing 737 MAX 9, из-за чего рейс задержался на шесть часов.

На фото в сети видны следы ожогов и синяки на руке пилота, что, по мнению издания, свидетельствует о высокоскоростном ударе. Эксперты предполагают, что причиной могли стать космический мусор или небольшой метеорит, хотя это пока предположение.

Однако отмечают, что такие трещины обычно появляются в воздушных судах из-за перепадов давления или механической нагрузки.

Похожие инциденты с авиацией