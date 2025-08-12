Как сообщил начальник пожарной службы Калиспеллы Джей Хейген, авария произошла, когда самолет заходил на посадку в аэропорту, передает 24 Канал со ссылкой на KPAX.

Что известно об аварии в штате Монтана?

Отмечается, что самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Он врезался в другой малый самолет и загорелся. Огонь распространился на травянистую часть рулевой дорожки.

К счастью, обошлось без погибших. Двое из четырех пассажиров получили легкие травмы. Во втором самолете, который стоял на посадочной полосе, никого не было.

