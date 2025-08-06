Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кто погиб в авиакатастрофе в Гане?

В результате катастрофы военного вертолета в регионе Ашанти погибли министр обороны Эдвард Омане Боама, министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед, а еще три других чиновника и три члена экипажа.

Джулиус Дебрах, руководитель аппарата президента Джона Махами, заявил эта авария является национальной трагедией.

Президент и правительство выражают соболезнования семьям наших товарищей и военнослужащим, которые погибли, служа стране,

– сказал он.

Незадолго до катастрофы вооруженные силы Ганы сообщили о потере радиолокационной связи с вертолетом Harbin Z-9 ВВС.

Reuters отмечает, что как и другие прибрежные страны Западной Африки, Гана сталкивается с угрозами со стороны исламистских группировок, которые пытались продвинуться на юг из Буркина-Фасо и Мали.

Кстати, недавно в Мали ликвидировали тренера российского боксера Поветкина – Игоря Нестерова, который служил в ЧВК "Вагнер". Источники в ГУР сообщают, что Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на северо-западе Африки.