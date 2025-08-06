Какова позиция Эфиопии?

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на руководство компании 6 августа, передает 24 Канал. Как заявил CEO Ethiopian Airlines Месфин Тасев, никаких реальных договоренностей с российской стороной достигнуто не было.

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По его словам, авиакомпания не вела содержательных переговоров о лизинге воздушных судов из России, и подписание каких-либо соглашений не планируется.

Мы имеем тесные деловые связи с США и работаем исключительно в рамках международного права и американского законодательства. Не готовы идти на риски, которые могут нарушить санкционные ограничения,

– прокомментировал Тасев.

Важно! Факт отсутствия договоренностей подтвердили и в Гражданском авиационном управлении Эфиопии, отметив, что не могут влиять на решение национального авиаперевозчика.

О чем просила Россия?

По данным Ch-aviation, российская сторона пыталась договориться о так называемом "мокром лизинге" (аренда самолетов вместе с экипажем) через торгпреда России в Эфиопии Ярослава Тарасюка. Речь шла о временном использовании иностранных самолетов на внутренних маршрутах страны-агрессора.

Заметим, что это не первая попытка России найти международных партнеров для аренды воздушных судов. Ранее похожие обращения присылали в Казахстан, Кыргызстан, Кувейт и Катар, однако никакого подтверждения об успешных договоренностях не поступало.