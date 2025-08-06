Какова позиция Эфиопии?
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на руководство компании 6 августа, передает 24 Канал. Как заявил CEO Ethiopian Airlines Месфин Тасев, никаких реальных договоренностей с российской стороной достигнуто не было.
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По его словам, авиакомпания не вела содержательных переговоров о лизинге воздушных судов из России, и подписание каких-либо соглашений не планируется.
Мы имеем тесные деловые связи с США и работаем исключительно в рамках международного права и американского законодательства. Не готовы идти на риски, которые могут нарушить санкционные ограничения,
– прокомментировал Тасев.
Важно! Факт отсутствия договоренностей подтвердили и в Гражданском авиационном управлении Эфиопии, отметив, что не могут влиять на решение национального авиаперевозчика.
О чем просила Россия?
По данным Ch-aviation, российская сторона пыталась договориться о так называемом "мокром лизинге" (аренда самолетов вместе с экипажем) через торгпреда России в Эфиопии Ярослава Тарасюка. Речь шла о временном использовании иностранных самолетов на внутренних маршрутах страны-агрессора.
Заметим, что это не первая попытка России найти международных партнеров для аренды воздушных судов. Ранее похожие обращения присылали в Казахстан, Кыргызстан, Кувейт и Катар, однако никакого подтверждения об успешных договоренностях не поступало.
Почему Россия в активном поиске самолетов
К этому страну-агрессора побуждает критическая нехватка исправных авиасудов после начала полномасштабной войны и санкций, которые фактически отрезали Россию от поставок и обслуживания авиалайнеров западного производства. Boeing и Airbus ранее обеспечивали более 65% флота гражданской авиации в России и выполняли 90% всех пассажирских перевозок. Как следствие, авиаперевозчики почувствовали нехватку оригинальных запчастей и технической поддержки, и столкнулись со значительным ростом авиаинцидентов.