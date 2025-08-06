Яка позиція Ефіопії?
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на керівництво компанії 6 серпня, передає 24 Канал. Як заявив CEO Ethiopian Airlines Месфін Тасєв, жодних реальних домовленостей із російською стороною досягнуто не було.
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За його словами, авіакомпанія не вела змістовних переговорів про лізинг повітряних суден із Росії, і підписання будь-яких угод не планується.
Ми маємо тісні ділові зв'язки зі США і працюємо виключно в межах міжнародного права та американського законодавства. Не готові йти на ризики, які можуть порушити санкційні обмеження,
– прокоментував Тасєв.
Важливо! Факт відсутністі домовленостей підтвердили й у Цивільному авіаційному управлінні Ефіопії, зазначивши, що не можуть впливати на рішення національного авіаперевізника.
Про що просила Росія?
За даними Ch-aviation, російська сторона намагалася домовитися про так званий "мокрий лізинг" (оренда літаків разом з екіпажем) через торгпреда Росії в Ефіопії Ярослава Тарасюка. Йшлося про тимчасове використання іноземних літаків на внутрішніх маршрутах країни-агресора.
Зауважимо, що це не перша спроба Росії знайти міжнародних партнерів для оренди повітряних суден. Раніше схожі звернення надсилали в Казахстан, Киргизстан, Кувейт та Катар, однак жодного підтвердження про успішні домовленості не надходило.
Чому Росія в активному пошуку літаків
До цього країну-агресора спонукає критична нестача справних авіасуден після початку повномасштабної війни та санкцій, які фактично відрізали Росію від постачання і обслуговування авіалайнерів західного виробництва. Boeing і Airbus раніше забезпечували понад 65% флоту цивільної авіації в Росі та виконували 90% усіх пасажирських перевезень. Як наслідок, авіаперевізники відчули брак оригінальних запчастин та технічної підтримки, та зіткнулися зі значним зростанням авіаінцидентів.