Компании массово закрывают?

Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на данные Росстата, передает 24 Канал. Согласно статистике, с января по июнь было ликвидировано почти 141 тысяча компаний, тогда как зарегистрировано лишь около 95 тысяч новых – это в полтора раза меньше.

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Заметьте. Больше всего предприятий прекратило работу в таких секторах, как торговля, строительство и обрабатывающая промышленность – именно эти отрасли больше всего пострадали от роста расходов и падения спроса.

Кого коснулось банкротство?

В нескольких регионах фиксируют массовое банкротство девелоперских компаний. Также возросло количество финансовых банкротств среди автодилеров и микрофинансовых организаций.

Среди бизнесов, прекративших работу российские модные бренды ME и I AM Studio. Также процесс ликвидации начали ряд международных корпораций, которые еще в 2022 году объявили о выходе с российского рынка – в частности, H&M и Microsoft.