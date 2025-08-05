Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В издании отметили, что Россия использует теневой флот, состоящий преимущественно из старых танкеров, для транспортировки нефти по всему миру. Так страна-агрессор пытается избежать западных ограничений, введенных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Два человека, знакомых с обсуждениями в Белом доме, сообщили изданию, что дополнительные санкции США в отношении "теневого флота" рассматриваются как легкий первый шаг для наложения расходов на Россию.

Еще один человек, близкий к администрации, заявил, что США рассматривают ряд вариантов, включая санкции в отношении "теневого флота".