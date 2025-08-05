Россия и сейчас считает временно оккупированные территории "своими". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Когда Путин будет готов к переговорам?

Один из источников Reuters заявил, что Владимир Путин стремится полностью захватить четыре украинских региона – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Россия и сейчас считает их своей территорией. Только после этого Кремль может начать переговоры о возможном мирном соглашении.

Если Путину удастся полностью оккупировать эти четыре региона, которые он считает российскими, он сможет заявить, что достиг целей своей войны в Украине,

– сказал Джеймс Роджерс, автор будущей книги "Возвращение России".

С мая российские и украинские стороны провели три раунда встреч. По данным Reuters, это часть попыток Москвы убедить президента США Дональда Трампа, что Москва якобы не отвергает мирные инициативы. Впрочем, содержание переговоров сводится преимущественно к гуманитарным вопросам.

По данным источников издания, российский диктатор до сих пор надеется возобновить торговлю с Западом и улучшить отношения с США. Он обеспокоен раздражением Трампа, однако не намерен завершать войну только из-за желания американского политика.

В то же время, по словам западных аналитиков, за последний год Россия захватила менее 1 процента территории Украины и понесла большие потери.