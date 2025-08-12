Як повідомив начальник пожежної служби Каліспелли Джей Хейген, аварія сталася, коли літак заходив на посадку в аеропорту, передає 24 Канал із посиланням на KPAX.
Що відомо про аварію в штаті Монтана?
Зазначається, що літак розбився на злітно-посадковій смузі. Він врізався в інший малий літак і загорівся. Вогонь поширився на трав'янисту частину рульової доріжки.
На щастя, минулося без загиблих. Двоє із чотирьох пасажирів зазнали легких травм. У другому літаку, який стояв на посадковій смузі, нікого не було.
До слова, Літак Beechcraft King Air 300 з двома пілотами та двома медичними працівниками зазнав катастрофи 5 серпня поблизу аеропорту в Чінле. Судно мало забрати пацієнта з тамтешнього госпіталю.
Нещодавно, в Амурській області розбився пасажирський літак Ан-24 з 43 пасажирами і 6 членами екіпажу.