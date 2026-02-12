Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Чому Зеленський звільнив Єрмака з ОП?

Український очільник відмовився визнати, що розслідування корупції в українській енергетиці, зокрема Міндічгейт, змусили його звільнити Андрія Єрмака.

У мене були свої причини,
– наголосив Зеленський.

Автор статті Саймон Шустер пише, що Зеленський "роками опирався тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні" звільнити Андрія Єрмака, який був головним перемовником від Києва.

У матеріалі наголошено, що Андрій Єрмак "ворогував із низкою західних дипломатів" і "майже з усіма" в оточенні президента.

Де зараз Андрій Єрмак?

  • Після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак заявляв про намір мобілізуватися до війська, однак цього не сталося. У лютому з'явилася інформація, що він перебуває в Києві, веде непублічний спосіб життя та користується посиленою охороною.

  • Журналіст Михайло Ткач зазначив, що Єрмак дотримується режиму та щодня відвідує спортзал. Крім того, він провів близько трьох годин у житловому комплексі, де мешкає секретар РНБО Рустем Умєров. Сам Умєров пояснив, що це була загальна зустріч без конкретних домовленостей.

  • Цікаво, що голова САП Олександр Клименко заперечив наявність підготовленої підозри колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. За словами прокурора, анонсувати будь-які підозри комусь є незаконним.