Про це його запитала журналістка Новини.LIFE під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у || півріччі 2025 року".
Читайте також Відверте хамство: політичний експерт про кричущі деталі у розслідуванні про Андрія Єрмака
Чи готували підозру Єрмаку?
Голова Спреціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заперечив інформацію про наявність підготовленої підозри колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.
Ми ніколи не анонсуємо і не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо,
– заявив Клименко.
Голова САП також зазначив, що тиск на антикорупційні органи є системною проблемою. За його словами, під підозру часто потрапляють високопосадовці, які приймають ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.
Він додав, що багато розслідувань проти детективів досі не завершені: люди залишаються під підозрами, застосовуються запобіжні заходи, а частина проваджень триває, і така ситуація, на його думку, ще довго буде переслідувати систему.
Де зараз Єрмак і чим займається?
Після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що планує мобілізуватися на фронт, але цього не зробив. У лютому стало відомо, що він перебуває в Києві, веде непублічне життя та має посилену охорону.
Журналіст Михайло Ткач повідомив, що Єрмак дотримується дисципліни та щодня відвідує спортзал. Також він провів близько трьох годин у житловому комплексі, де живе секретар РНБО Рустем Умєров. За словами Умєрова, зустріч була загальною, без конкретних домовленостей.
Крім того, Єрмак зустрічався з радником президента з питань стратегії Олександром Камишиним. Його адвокат Ігор Фомін відвідав Ізраїль, де зустрічався з адвокатом Тимура Міндіча, колишнього співвласника "Квартал 95" та фігуранта справи "Мідас". Фомін летів до Тель-Авіва разом із послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.