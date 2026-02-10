Об этом его спросила журналистка Новости.LIFE во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП в || полугодии 2025 года".

Читайте также Откровенное хамство: политический эксперт о вопиющих деталях в расследовании об Андрее Ермаке

Готовили ли подозрение Ермаку?

Глава Спрециализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко опроверг информацию о наличии подготовленного подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Мы никогда не анонсируем и не анонсируем подозрений. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какого ответа ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно,

– заявил Клименко.

Глава САП также отметил, что давление на антикоррупционные органы является системной проблемой. По его словам, под подозрение часто попадают чиновники, которые принимают ключевые решения по развитию страны и распределению ресурсов.

Он добавил, что многие расследования против детективов до сих пор не завершены: люди остаются под подозрениями, применяются меры пресечения, а часть производств продолжается, и такая ситуация, по его мнению, еще долго будет преследовать систему.

Где сейчас Ермак и чем занимается?