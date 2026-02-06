Об этом в расследовании выяснил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Где сейчас находится Андрей Ермак и чем занимается?

Увольнение Ермака с должности, возглавляемой с 2019 года, стало настоящим фурором в украинской политике, а о месте пребывания бывшего руководителя ОП ходило немало слухов.

К слову, в январе 2026 года стало известно, что Андрей Ермак восстановил право работать адвокатом и вернулся к адвокатской деятельности, согласно данным Национальной ассоциации адвокатов Украины. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец рассказала 24 Каналу, что таким образом, вероятно, он хочет защитить себя во время будущих действий против него.

В феврале журналист Михаил Ткач разыскал Ермака. По его словам, экс-политик придерживается жесткой дисциплины и ежедневно посещает спортзал.

Мы нашли на самом деле этого человека, которого все ищут. Он ежедневно тренируется по два часа в спортзале. Здесь не всегда успеваешь зарядку сделать, а человек ежедневно, как часики, тренируется в спортзале. Причем это какой-то частный спортзал. Мне так кажется, что на государственной территории локации,

– сказал журналист.

В ходе расследования выяснилось, что Ермак приезжает в спортзал с собственными охранниками, которые имеют ключи от помещения. Они самостоятельно отпирают зал и изолируют его от посторонних и после завершения тренировки запирают объект.

Журналист отметил, что после освобождения Ермак ведет крайне непубличный образ жизни. Во время его передвижения охрана заранее проверяет территорию и ждет пока рядом не останется посторонних людей – только после этого экс-чиновник выходит из машины.

Ткач добавил, что полностью отследить график Ермака невозможно из-за усиленных мер безопасности. В то же время, по словам журналиста, бывший глава ОП не потерял своего влияния – он продолжает активно общаться с отдельными "неслучайными лицами", что может свидетельствовать о его влиянии на ключевые процессы в стране.

"Украинская правда" выяснила, что вечером 30 января Андрей Ермак посещал жилой комплекс, в котором проживает действующий секретарь СНБО Рустем Умеров, и пробыл там около трех часов. Сам Умеров подтвердил факт встречи, отметив, что общение имело общий характер.

Также стало известно, что Ермак проводил встречи с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. В то же время его адвокат Игорь Фомин посещал Израиль, где встречался с адвокатом Тимура Миндича – фигуранта дела "Мидас" и бывшего совладельца "Квартал 95". В Тель-Авив Фомин летел вместе с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Отставка Ермака: что известно?