Про це у розслідуванні з'ясував журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Де зараз перебуває Андрій Єрмак та чим займається?

Звільнення Єрмака із посади, очолюваної з 2019 року, стало справжнім фурором в українській політиці, а про місце перебування колишнього керівника ОП ходило чимало чуток.

До слова, у січні 2026 року стало відомо, що Андрій Єрмак відновив право працювати адвокатом та повернувся до адвокатської діяльності, згідно з даними Національної асоціації адвокатів України. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу, що в такий спосіб, ймовірно, він хоче захистити себе під час майбутніх дій проти нього.

У лютому журналіст Михайло Ткач розшукав Єрмака. За його словами, експолітик дотримується жорсткої дисципліни та щодня відвідує спортзал.

Ми знайшли насправді цього чоловіка, якого всі шукають. Він щодня тренується по дві години у спортзалі. Тут не завжди встигаєш зарядку зробити, а людина щодня, як годинничок, тренується в спортзалі. Причому це якийсь приватний спортзал. Мені так здається, що на державній території локації,

– сказав журналіст.

Під час розслідування з'ясувалось, що Єрмак приїжджає до спортзалу із власними охоронцями, які мають ключі від приміщення. Вони самостійно відмикають залу та ізолюють її від сторонніх і після завершення тренування замикають об'єкт.

Журналіст зауважив, що після звільнення Єрмак веде вкрай непублічний спосіб життя. Під час його пересування охорона заздалегідь перевіряє територію та чекає допоки поруч не залишиться сторонніх людей – лише після цього експосадовець виходить із автівки.

Ткач додав, що повністю відстежити графік Єрмака неможливо через посилені заходи безпеки. Водночас, за словами журналіста, колишній очільник ОП не втратив свого впливу – він продовжує активно спілкуватись з окремими "невипадковими особами", що може свідчити про його вплив на ключові процеси в країні.

"Українська правда" з'ясувала, що ввечері 30 січня Андрій Єрмак відвідував житловий комплекс, у якому проживає чинний секретар РНБО Рустем Умєров, і пробув там близько трьох годин. Сам Умєров підтвердив факт зустрічі, зазначивши, що спілкування мало загальний характер.

Також стало відомо, що Єрмак проводив зустрічі із радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним. Водночас його адвокат Ігор Фомін відвідував Ізраїль, де зустрічався із адвокатом Тимура Міндіча – фігуранта справи "Мідас" та колишнього співвласника "Квартал 95". До Тель-Авіва Фомін летів разом із послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.

Відставка Єрмака: що відомо?