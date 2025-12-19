Слідчі не оголосили про підозру Єрмакові, оскільки розслідування триває. Про це розповів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в інтерв'ю "Є питання", передає 24 Канал.

Що відомо про обшуки у Єрмака?

За словами детектива, інформація з "плівок Міндіча" допомогла НАБУ та прокурорам САП в іншій справі щодо Єрмака. Однак підозру йому наразі не оголошено, оскільки тривають необхідні процесуальні процедури.

Магамедрасулов також уточнив, що початково робота НАБУ у справі "Мідас" стосувалася Міністерства оборони та діяльності Тимура Міндіча, але слідство досі триває. Він не назвав ключову фігуру корупційних схем.

Нагадаємо! У п'ятницю 28 листопада НАБУ провело обшуки в помешканні Єрмака. Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив про його відставку з посади керівника Офісу Президента.

"Справа Міндіча": останні новини