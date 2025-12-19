Следователи не объявили о подозрении Ермаку, поскольку расследование продолжается. Об этом рассказал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в интервью "Есть вопросы", передает 24 Канал.
Что известно об обысках у Ермака?
По словам детектива, информация из "пленок Миндича" помогла НАБУ и прокурорам САП в другом деле в отношении Ермака. Однако подозрение ему пока не объявлено, поскольку продолжаются необходимые процессуальные процедуры.
Магамедрасулов также уточнил, что изначально работа НАБУ по делу "Мидас" касалась Министерства обороны и деятельности Тимура Миндича, но следствие до сих пор продолжается. Он не назвал ключевую фигуру коррупционных схем.
Напомним! В пятницу 28 ноября НАБУ провело обыски в квартире Ермака. В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил о его отставке с должности руководителя Офиса Президента.
"Дело Миндича": последние новости
НАБУ начало расследование "дела Миндича" из-за коррупционных рисков в контрактах "Энергоатома". При анализе информации НАБУ выявило существование бэк-офиса, который влияет на решения в энергетическом секторе.
На "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц, причастность которых к делу еще не подтверждена. НАБУ изъяло документы, телефоны, переписки и транзакции для идентификации привлеченных лиц.