Сейчас 40 человек идентифицировать не удалось, над чем работают в НАБУ. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что некоторые из них причастны к коррупции, некоторые – просто обсуждали.

Смотрите также Подозрение возможно: нардеп Железняк рассказал, где сейчас Ермак

На "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц

По словам народного депутата, в деле Миндича фигурируют еще много топ-чиновников из окружения Владимира Зеленского. Сейчас стоит набраться терпения и ожидать открытия имен.

На момент публикации материалов на "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц. Поэтому потенциал широкий,

– подчеркнул он.

В то же время Железняк объяснил, что все это – разные люди. Не обязательно, что они тоже фигурируют в деле, ведь на пленках могли просто обсуждать конкретных лиц. В частности, там упоминают и о самом Железняке.

Кого-то, как меня, называли прямо по фамилии. Кому-то придумали клички,

– отметил народный депутат.

Интересно! Сам Миндич имел кличку "Карлсон". В то же время еще один голос на пленках принадлежит "Профессору", которого иногда также называют "Героем". Он может принадлежать бывшему чиновнику Энергоатома и бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Призьвиська имели и другие чиновники – Игорь Миронюк "Рокет" и Дмитрий Басов – "Тенор".

Он добавил, что сейчас в НАБУ перешли к открытым действиям – изъяли документы, телефоны, переписки и транзакции, постепенно идентифицируя привлеченных лиц.

Что известно о фигурантах дела?