Сейчас 40 человек идентифицировать не удалось, над чем работают в НАБУ. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что некоторые из них причастны к коррупции, некоторые – просто обсуждали.
На "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц
По словам народного депутата, в деле Миндича фигурируют еще много топ-чиновников из окружения Владимира Зеленского. Сейчас стоит набраться терпения и ожидать открытия имен.
На момент публикации материалов на "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц. Поэтому потенциал широкий,
– подчеркнул он.
В то же время Железняк объяснил, что все это – разные люди. Не обязательно, что они тоже фигурируют в деле, ведь на пленках могли просто обсуждать конкретных лиц. В частности, там упоминают и о самом Железняке.
Кого-то, как меня, называли прямо по фамилии. Кому-то придумали клички,
– отметил народный депутат.
Интересно! Сам Миндич имел кличку "Карлсон". В то же время еще один голос на пленках принадлежит "Профессору", которого иногда также называют "Героем". Он может принадлежать бывшему чиновнику Энергоатома и бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Призьвиська имели и другие чиновники – Игорь Миронюк "Рокет" и Дмитрий Басов – "Тенор".
Он добавил, что сейчас в НАБУ перешли к открытым действиям – изъяли документы, телефоны, переписки и транзакции, постепенно идентифицируя привлеченных лиц.
Что известно о фигурантах дела?
- Киевская городская прокуратура задержала Юрия Шейка – он был исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатома" и является бывшим первым заместителем министра энергетики Украины.
- За фигуранта дела "Мидас" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Его оплатила частная компания "Варус Синерджи", которая имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности – "оптовая торговля древесиной".
- В то же время самому Миндичу заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Именно он руководил группой, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике.