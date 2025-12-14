Среди них – побег за границу и служба в ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что пока ни один вариант не подтвердился.

Где сейчас Ермак?

НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака, но не вручили ему подозрение. По мнению народного депутата, это произойдет, если в органах будут убеждены, что имеют достаточно основательное подозрение. Ведь в противном случае, адвокаты Ермака могут затягивать сроки или заявлять о "политическом преследовании".

Ранее была информация о том, что Ермак находился в кабинете главы Службы внешней разведки и готовился к побегу. Однако юридически он этого сделать не может – у него нет брони, нет детей. Также Ермаку еще нет 60 лет.

Также он говорил, что хочет идти в армию. Я проверяю эту информацию – направил запрос в СВР и Минобороны относительно того, где он может служить. Пока официального ответа нет. Между тем пограничники не сообщали, что он покинул Украину,

– объяснил Железняк.

После увольнения с должности руководителя ОП: что известно о деятельности Ермака?