Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники "Цензор.НЕТ".

Почему Ермаку могут сообщить о подозрении?

28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.

Отмечалось, что руководитель Офиса Президента может быть причастен к делу "Мидас", связанном с коррупцией в энергетике. Как сообщили источники, в ближайшее время главе ОП вручат подозрение.

Что известно об обысках у Ермака?