Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники "Цензор.НЕТ".
Смотрите также Хочу, чтобы не было слухов и спекуляций, – Зеленский анонсировал нового руководителя Офиса Президента
Почему Ермаку могут сообщить о подозрении?
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на основании постановления следственного судьи ВАКС.
Отмечалось, что руководитель Офиса Президента может быть причастен к делу "Мидас", связанном с коррупцией в энергетике. Как сообщили источники, в ближайшее время главе ОП вручат подозрение.
Что известно об обысках у Ермака?
Утром 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака. Это произошло на фоне слухов о возможной причастности руководителя Офиса Президента к делу Тимура Миндича.
Ермак подтвердил, что детективы антикоррупционных органов действительно проводят следственные действия в его доме. Он заверил, что не мешает работе следователей, а его адвокаты активно сотрудничают с правоохранителями.
Европейская комиссия заявила, что поддерживает антикоррупционные усилия Украины, подчеркнув важность независимой работы антикоррупционных институтов для вступления страны в Евросоюз.
Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за работу и объявил о консультациях относительно нового руководителя Офиса Президента, во избежание слухов и спекуляций.