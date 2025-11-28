Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий Еврокомиссии для Радио Свобода, а также польский новостной портал Rmf24.

Как в Европе комментируют следственные действия, связанные с Ермаком?

Европейская комиссия, комментируя информацию об обысках, которые НАБУ и САП провели по месту работы руководителя Офиса президента Андрея Ермака, подчеркнула, что полностью поддерживает антикоррупционные усилия Украины.

Представитель ЕК Гийом Мерсье отметил, что подобные следственные действия свидетельствуют, что антикоррупционные институты работают независимо и имеют необходимые полномочия.

Борьба с коррупцией является ключевой для вступления страны в Европейский Союз. Это требует постоянных усилий для обеспечения сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права,

– подчеркнул он.

Еврокомиссия, заверил Гийом Мерсье, и в дальнейшем внимательно следить за развитием событий.

Со своей стороны Польша сохраняет неизменную поддержку Украины, но ожидает объяснений по ситуации с обысками у Ермака.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что подобные инциденты создают негативный фон для стран Европы, которые считают линию фронта в Украине собственной границей безопасности.

Политик предостерег, что коррупционные скандалы могут стать инструментом в руках сил, настроенных против Украины.

Мы ожидаем объяснений. Наша стратегия поддержки Украины остается неизменной, ведь именно там есть граница нашей безопасности. Но, например, невозможно присоединиться к Евросоюзу без прозрачности антикоррупционной политики,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

