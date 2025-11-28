Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россия снова терроризирует "Шахедами", также взлетал МиГ-31К и были пуски ракет

Что известно о взрывах в Днепре?

Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 21:00. Воздушные силы сообщали об угрозе БПЛА. Уже в 22:41 предупредили о движении беспилотника в направлении областного центра с юга.

В ту же минуту в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко.

В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации местные власти информацию о взрывах не комментировали. В 23:03 в городе было громко во второй раз.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие еще города атаковали дроны?