Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Чернигове?

Воздушная тревога в Черниговском районе объявлена еще с 12:01. Вскоре после этого в областном центре прогремело по меньшей мере несколько взрывов. Позже об опасности сообщили и другие районы региона.

Ориентировочно в 16:38 Воздушные силы ВСУ сообщили о фиксации дрона в Нежинском районе Черниговской области, который двигался в южном направлении. Около 18:18 появилась информация о еще одних взрывах.

В Чернигове был слышен взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Уже в 18:26 и 18:31 взрывы прозвучали повторно. Таким образом количество взрывов, которых было слышно в течение получаса, возросло до трех. Местные власти на момент публикации никакой информации не указывали.

Какие последствия предыдущей атаки?