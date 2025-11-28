Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".

Смотрите также В Чернигове в очередной раз за день прогремели взрывы

Что известно о взрыве в Сумах?

Около 18:27 в Сумах прогремел взрыв. Однако уже через несколько минут в "Кордон.Медиа" сообщили, что он не нес угрозы. В результате чего в городе было громко пока неизвестно.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Кроме этого, по данным Виктора Лехмана, председателя Кролевецкой общины, вечером российские войска нанесли авиаудар по селу Ярославец. В результате около 20 домов получили повреждения, погибших и раненых нет.

Что известно о российских атаках на Сумы?