Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Сумы".
Что известно о взрыве в Сумах?
Около 18:27 в Сумах прогремел взрыв. Однако уже через несколько минут в "Кордон.Медиа" сообщили, что он не нес угрозы. В результате чего в городе было громко пока неизвестно.
Кроме этого, по данным Виктора Лехмана, председателя Кролевецкой общины, вечером российские войска нанесли авиаудар по селу Ярославец. В результате около 20 домов получили повреждения, погибших и раненых нет.
Что известно о российских атаках на Сумы?
Россия постоянно терроризирует Сумскую область. Недавно в Сумах после атаки дронами были перебои со светом и водоснабжением.
Кроме этого, российский БпЛА разрушил усадьбу Хрущевых в Сумской области, где раньше гостил Тарас Шевченко. Уникальная деревянная резная отделка усадьбы сгорела полностью в результате атаки.
Также оккупанты ударили ударными беспилотниками по Тростянецкой общине. По предварительным данным, в результате этого погиб один человек, из-под завалов спасатели деблокировали еще 3 человека, которым оказали медицинскую помощь.