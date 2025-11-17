Об этом в сети Facebook сообщил исследователь культурного наследия и архитектор Игорь Титаренко, передает 24 Канал.
Что известно о вражеском ударе по усадьбе Хрущевых в Сумской области?
Ночью 17 ноября российские войска атаковали село Лифино Лебединской общины Сумской области.
Это была одна из самых интересных жемчужин Сумской области, что разрушалась равнодушием и небрежностью за время независимости, и полностью разрушена российской армией,
– написал архитектор.
Особую ценность объекту придает то, что в июне 1859 года здесь гостил Тарас Шевченко.
По информации с сайта Hedgehog stories, это было его последнее путешествие по Украине перед смертью. В усадьбе поэт прожил несколько дней (с 6 по 9 июня), написал стихотворение "Ой по горе ромен цветет", создал два рисунка под названием "В Лихвине" (тогдашнее название села Лифино), на которых изобразил именно усадьбу, а также этюд "Дуб".
Усадьба Хрущевых до и после разрушения / Фото: Макс Назаренко / wikipedia.org / Игорь Титаренко
Усадьба имела уникальную деревянную резную отделку фасадов и интерьеров, подвальные помещения и небольшой подземный ход. В результате ночного удара весь деревянный декор сгорел полностью.
Остался только каменный каркас, что позволяет в будущем восстановить разрушенный памятник архитектуры. Остатки необходимо сохранить и законсервировать для будущей реставрации,
– подчеркнул Игорь Титаренко.
Как Россия разрушает украинское культурное наследие?
Мариупольский драмтеатр, который российская авиация намеренно разбомбила в марте 2022 года, убив сотни мирных жителей, прятавшихся в укрытии, оккупанты теперь планируют "восстановить".
По информации российских источников, на его сцене будут показывать преимущественно постановки по произведениям Александра Пушкина и подобную классику российского репертуара.
В результате российских ударов по Львовской области в начале 2024 года полностью уничтожен музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича, а также серьезно повреждено историческое здание аграрного университета в Дублянах.
Кроме того, российские так называемые археологи вместе с застройщиками фактически уничтожили территорию древнегреческого городища в Крыму, входящего в список ЮНЕСКО.
На месте раскопок возвели новый "античный" открытый театр и коттеджный городок. Зато значительную часть аутентичных артефактов, среди которых фрески, керамика, иконы и другие находки, вывезли в Россию.