Кремль называет это "возрождением города и театра". О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал The Times.
Актуально Подозрительные коробки, – Андрющенко предположил, что россияне ввезли по железной дороге в Мариуполь
Как Россия планирует устраивать "танцы на костях" в драмтеатре Мариуполя?
Российская оккупационная власть Мариуполя планирует открыть восстановленный драматический театр, который в марте 2022 года уничтожили российской авиацией, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у входа. Тогда погибли сотни мирных жителей, которые прятались внутри.
Как отмечают в издании, реконструкцию здания, возведенного еще в советское время, осуществляет компания из Санкт-Петербурга.
Россияне уже запланировали первые спектакли на новогодние праздники с произведениями Пушкина, Чехова и советской классики.
Со своей стороны Украина и правозащитные организации осуждают проект. Городской совет Мариуполя в изгнании назвал реконструкцию "кощунством" и обвинил оккупантов в попытке скрыть следы военного преступления.
Важно! Amnesty International квалифицирует удар по театру как явное военное преступление, ведь внутри тогда находилось около тысячи человек, среди которых беременные женщины, матери с детьми и воспитанники детских домов.
По оценкам, погибло до 600 человек. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "реконструкция" Кремлем – это попытка замести следы преступления, а сам удар россияне отрицают, обвиняя в нем украинские силы без предоставления доказательств.
Что известно о преступлениях оккупантов в Мариуполе?
В октябре руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики планируют открыть морской пункт пропуска в оккупированном Мариуполе, запланировав реализацию этого проекта на 2027 год.
В то же время в городе сохраняется медицинский кризис. В частности, из-за недостатка квалифицированных врачей и антисанитарных условий вспыхнули инфекционные болезни. Местные жители вынуждены часами стоять в очередях, чтобы получить талон и затем – прием у врача.
Кроме того, Россия продолжает вывозить похищенный уголь из Донецкой области через Мариупольский порт. Порт также используется для военных перевозок, в частности бронетехники, маскируя их под гражданские грузы.