Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что в Мариуполе сейчас медицинский кризис. Там не хватает профессиональных врачей.

Как мариупольцам живется в оккупации?

Петр Андрющенко отметил, что россияне привезли в Мариуполь 50 медиков. Оккупационная власть очень хвасталась этим, однако это еще не опытные специалисты. Однако, по его словам, это значительно лучше, чем бы не было никого.

Люди стоят в длинных очередях, чтобы попасть в больницу. Главной причиной этого является водный кризис.

Антисанитария привела к вспышке заболеваний. Люди вынуждены занимать очереди (в медицинские учреждения – 24 Канал). Интересно, что это очередь не для того, чтобы попасть к врачу, а для того, чтобы взять талон на то, чтобы попасть к нему,
– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Когда человек отстоял очередь, чтобы взять талончик, на следующий день приходится снова стоять в очереди, чтобы получить медицинскую помощь. Кроме того, не всегда удается попасть к врачу, все потому, что людей много, а часы приема ограничены.

Это настоящий коллапс, который растет. Основная проблема, с которой сталкиваются люди – инфекционные заболевания,
– сказал Андрющенко.

Неудивительно, что мариупольцы болеют, ведь нет воды, чтобы помыть даже руки. Такие условия жизни приводят к распространению дизентерии и холеры.

По словам Андрющенко, больше всего страдают пенсионеры, ведь их иммунитет плохо справляется с подобными заболеваниями.

Какие проблемы у украинцев на оккупированных территориях?

  • Люди на оккупированных территориях, из-за нехватки питьевой воды, собирают дождевую. Жители ищут различные способы, чтобы получить как можно больше жидкости. Оккупационная власть не пытается решить эту проблему, поэтому она обостряется.

  • Кроме бытовых проблем, оккупация украинских территорий вызывает экологические проблемы. Из-за того, что россияне не следят за промышленностью, появляются трещины, из которых выходит непригодная для употребления вода. Она опасна для людей.

  • На оккупированных территориях люди живут в очень тяжелых условиях. Им не хватает денег на привычные потребности, не говоря уже об авто. Например, в Мариуполе не осталось иномарок, есть только дешевые машины российского производства.