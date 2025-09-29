Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что в Мариуполе сейчас медицинский кризис. Там не хватает профессиональных врачей.

Как мариупольцам живется в оккупации?

Петр Андрющенко отметил, что россияне привезли в Мариуполь 50 медиков. Оккупационная власть очень хвасталась этим, однако это еще не опытные специалисты. Однако, по его словам, это значительно лучше, чем бы не было никого.

Люди стоят в длинных очередях, чтобы попасть в больницу. Главной причиной этого является водный кризис.

Антисанитария привела к вспышке заболеваний. Люди вынуждены занимать очереди (в медицинские учреждения – 24 Канал). Интересно, что это очередь не для того, чтобы попасть к врачу, а для того, чтобы взять талон на то, чтобы попасть к нему,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Когда человек отстоял очередь, чтобы взять талончик, на следующий день приходится снова стоять в очереди, чтобы получить медицинскую помощь. Кроме того, не всегда удается попасть к врачу, все потому, что людей много, а часы приема ограничены.

Это настоящий коллапс, который растет. Основная проблема, с которой сталкиваются люди – инфекционные заболевания,

– сказал Андрющенко.

Неудивительно, что мариупольцы болеют, ведь нет воды, чтобы помыть даже руки. Такие условия жизни приводят к распространению дизентерии и холеры.

По словам Андрющенко, больше всего страдают пенсионеры, ведь их иммунитет плохо справляется с подобными заболеваниями.

Какие проблемы у украинцев на оккупированных территориях?