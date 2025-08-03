В сети появляются видео, где люди различными способами пытаются собрать ее как можно больше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Новости к теме В Донецке критическая ситуация с водой – Ханжонковское водохранилище высохло

Какова ситуация с водой в Донецке?

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, ситуация с питьевой водой на оккупированных территориях будет только ухудшаться.

Причины этих проблем различаются в зависимости от региона, однако все они в конце концов сводятся к подрыву Каховского водохранилища и разрушению гидросистемы Украины.

Дончане запасаются дождевой водой: видео местных телеграмм-каналов

Телеграмм-каналы Донетчины переполнены видео, на которых горожане пытаются собрать дождевую воду. Некоторые из них делают это с помощью ведер или зонтов, тогда как другие сооружают собственные системы, чтобы собрать как можно больше воды.

Жители Донецка собирают дождевую воду: видео местных телеграмм-каналов

В "Важных историях" также рассказали, что из-за критической ситуации с водой в Донецке дети обратились к российскому диктатору Путину с просьбой помочь им.

Подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах. Вода – это так просто, а для нас – это роскошь. Мы, дети, должны бегать, смеяться, а не ждать, пока нам привезут воду. Дядя Вова, помогите нам,

– говорят они на видео.

В издании отмечают, что ранее дончане адресовали главе Кремля обращение, в котором рассказали о гуманитарной катастрофе из-за отсутствия водоснабжения в регионе. Они сообщили Путину, что с 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение.

Воду подают по графику: в течение последнего года она поступала раз в двое суток, но с конца июля 2025 года так называемые "власти" намерены перевести людей на еще более жесткий режим и подавать воду раз в трое суток. Однако пока обращение не дало существенных результатов.