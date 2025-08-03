У мережі з'являються відео, де люди різноманітними способами намагаються зібрати її якомога більше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Новини до теми У Донецьку критична ситуація з водою – Ханжонківське водосховище висохло

Яка ситуація з водою у Донецьку?

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, ситуація з питною водою на окупованих територіях лише погіршуватиметься.

Причини цих проблем різняться залежно від регіону, однак усі вони зрештою зводяться до підриву Каховського водосховища та руйнування гідросистеми України.

Донеччани запасаються дощовою водою: відео місцевих телеграм-каналів

Телеграм-канали Донеччини переповнені відео, на яких містяни намагаються зібрати дощову воду. Деякі з них роблять це з допомогою відер або парасоль, тоді як інші споруджують власні системи, щоб зібрати якомога більше води.

Жителі Донецька збирають дощову воду: відео місцевих телеграм-каналів

У "Важливих історіях" також розповіли, що через критичну ситуацію з водою в Донецьку діти звернулися до російського диктатора Путіна з проханням допомогти їм.

Подаруйте нам найпростіше диво – воду у наших будинках. Вода – це так просто, а для нас – це розкіш. Ми, діти, маємо бігати, сміятися, а не чекати, поки нам привезуть воду. Дядько Вова, допоможіть нам,

– кажуть вони на відео.

У виданні зазначають, що раніше донеччани адресували очільнику Кремля звернення, в якому розповіли про гуманітарну катастрофу через відсутність водопостачання в регіоні. Вони повідомили Путіна, що з 2022 року у Донецьку відсутнє стабільне водопостачання.

Воду подають за графіком: протягом останнього року вона надходила раз на дві доби, але з кінця липня 2025 року так звана "влада" має намір перевести людей на ще жорсткіший режим та подавати воду раз на три доби. Проте наразі звернення не дало суттєвих результатів.