Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала, что Белгородская область – это логистический хаб для российских войск, которые наступают на Украину с севера. Электростанции там обеспечивая не столько гражданские нужды, как военные.

"Если для гражданских света не будет, то все аварийные системы ТЭЦ будут пытаться обеспечить электроэнергией военно-промышленный комплекс, и вражескую логистику", – сказал он.

Повредит ли России обесточивание Белгородской области?

По словам Ивана Тимочко, россияне будут максимально пытаться беречь свои ресурсы для обеспечения военных нужд, но эти усилия могут сильно истощить их наступательные возможности.

Кроме того, процесс восстановления ТЭЦ займет определенное время. Это может повлиять на осознание гражданского населения, что поддерживать войну России против Украины невыгодно.

Также россияне точно пытались прикрыть эту электростанцию, привлекая силы, средства и ресурсы, но не уберегли. Это будет влиять на ход всей ситуации в регионе, в частности на мобильность. Россия в свое время угрожала и Европе, и Украине (блэкаутом – 24 Канал), говоря, что зима близко. Ну вот: "Зима близко". Однако свет пропадает на их территории,

– отметил Иван Тимочко.

Интересно, что Россия так и не смогла рассредоточить свои системы электрогенерирования для того, чтобы минимизировать риски обесточивания собственных областей.

Если так будет продолжаться и дальше, то российские нефтеперерабатывающие станции и другие важные отрасли, требующие непрерывного электроснабжения, могут нести серьезные убытки.

Что еще Силы обороны атаковали в Белгородской области?