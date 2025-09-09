Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Смотрите также В России атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине

Какие последствия атаки на Белгородскую область?

По словам Гладкова, пожар возник на нефтебазе в поселке Прохоровка. Только утром губернатор сообщил, что он полностью ликвидирован. Пострадавших, якобы, нет.

В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекались пожарные поезда,
– отмечает он.

По данным Минобороны России, С 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября российская ПВО сбила 31 украинский дрон. Из них 7 уничтожили над Белгородской областью. Кроме этого:

  • 15 БпЛА – над акваторией Черного моря,
  • 3 БпЛА – над территорией Курской области,
  • 2 БпЛА – над территорией Республики Крым,
  • 2 БпЛА – над территорией Краснодарского края,
  • 1 БпЛА – над территорией Тамбовской области,
  • 1 БпЛА – над территорией Воронежской области.

Что известно об атаках на оккупантов?

  • Этой ночью в Адлерском районе Сочи произошел мощный взрыв, вероятно, из-за атаки беспилотников. Был нанесен удар по инфраструктуре. Россияне заявили, что на месте погиб человек. В результате атаки также приостанавливал работу аэропорт "Сочи".

  • Громко было и на оккупированных территориях. В Донецке могли атаковать бывший завод "Топаз" крылатыми ракетами. Оккупанты неоднократно использовали его как базу для военной техники и личного состава.

  • За день до этого по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Железнодорожном районе города Пенза. В результате атаки Сил обороны были выведены из строя две трубы магистрального газопровода.

  • Кроме того, под ударом была и нефтеперекачивающая станция "Транснефти" во Владимирской области.