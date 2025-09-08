Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-специалистов.

По данным OSINT-аналитиков, 8 сентября в Донецке крылатыми ракетами поразили бывший завод "Топаз".

В Донецке было шумно: смотрите видео свидетелей

Известно, что территорию промзоны "Топаз" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.

Напомним, что местные жители сообщили о большом количестве взрывов во временно оккупированных Донецке и Макеевке вечером 8 сентября. По словам свидетелей, Донецкую область атаковали комбинированно.

По сообщениям местных телеграмм-каналов, произошло много попаданий в разных районах. Вечером в небе фиксировали сразу несколько групп беспилотников, а за ними прозвучали ракетные удары.