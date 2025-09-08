Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-фахівців.

За даними OSINT-аналітиків, 8 вересня в Донецьку крилатими ракетами уразили колишній завод "Топаз".

У Донецьку було гучно: дивіться відео свідків

Відомо, що територію промзони "Топаз" окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу.

Нагадаємо, що місцеві жителі повідомили про велику кількість вибухів у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці ввечері 8 вересня. За словами свідків, Донеччину атакували комбіновано.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, відбулося багато влучань у різних районах. Увечері у небі фіксували відразу кілька груп безпілотників, а за ними пролунали ракетні удари.