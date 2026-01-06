Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть найсильніші морози цього тижня?

Ще у четвер, 8 січня, погода в Україні характеризуватиметься незначними морозами, однак наприкінці тижня температура різко впаде. Подекуди стовпчики термометра показуватимуть до 20 градусів морозу вночі, але й денна температура буде низькою.

Так 9 січня середня температура сягатиме -9…-7 градусів. Вночі мороз посилиться у східних областях, де буде від 14 до 16 градусів морозу. У Києві температура опускатиметься до -17 градусів. У північно-західних областях стовпчики термометра показуватимуть 18 і навіть 20 градусів морозу. На Заході буде від 17 до 19 градусів морозу, на Закарпатті – тепліше – від 9 до 11 градусів морозу.

Удень температура особливо знизиться в Києві, де прогнозують від 14 до 12 градусів морозу та в Житомирській та Рівненській області, де буде -13…-11 градусів. Загалом погода цього дня буде хмарна та сніжна.



Яка температура буде в Україні 9 січня / Мапа Укргідрометцентру

У суботу, 10 січня, в Україні теж будуть сильні морози. Середня температура вночі сягатиме від 15 до 17 градусів морозу, а вдень – від 14 до 12 градусів морозу. На Заході похолоднішає до -18…-20 градусів вночі. У східних, південних та центральних областях буде тепліше, в різних регіонах прогнозують від 17 до 3 градусів морозу.

Удень від 11 до 9 градусів морозу очікується на Вінниччині та Черкащині. На Півдні температура може піднятися до +2…+5 градусів. На Заході найвища температура вдень буде -12, а найнижча – 2 градуси морозу. У Києві в денні температури прогнозують 14 – 12 градусів морозу. Синоптики прогнозують день без опадів.



Морози в Україні 10 січня / Мапа Укргідрометцентру

Яка погода прогнозується в першій декаді січня?