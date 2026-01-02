Такий прогноз під час телеетеру зробила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, подробиці розповідає 24 Канал.

Яку погоду очікувати в першій декаді січня?

За словами синоптикині, 3 січня опади охоплять більшість областей України, а 4 січня вони змістяться на південний схід і південь країни.

Наталія Птуха пояснила, що температурні коливання та різні види опадів пов'язані з впливом теплого сектору циклону, центр якого розташований над Балтійським регіоном.

Саме його атмосферні фронти переміщуються і через територію України, тому у нас час від часу можуть бути опади різної фази, переважно зимового характеру, і коливання температур,

– розповіла синоптикиня.

Тож за її словами, у денні години температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях повітря може прогріватися до +7 градусів. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до 3 – 8 градусів нижче нуля.

Крім того, Наталія Птуха зазначила, що з початку наступного тижня збережеться мінливий, динамічний характер погоди.

