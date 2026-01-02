Такий прогноз під час телеетеру зробила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, подробиці розповідає 24 Канал.
Яку погоду очікувати в першій декаді січня?
За словами синоптикині, 3 січня опади охоплять більшість областей України, а 4 січня вони змістяться на південний схід і південь країни.
Наталія Птуха пояснила, що температурні коливання та різні види опадів пов'язані з впливом теплого сектору циклону, центр якого розташований над Балтійським регіоном.
Саме його атмосферні фронти переміщуються і через територію України, тому у нас час від часу можуть бути опади різної фази, переважно зимового характеру, і коливання температур,
– розповіла синоптикиня.
Тож за її словами, у денні години температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях повітря може прогріватися до +7 градусів. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до 3 – 8 градусів нижче нуля.
Крім того, Наталія Птуха зазначила, що з початку наступного тижня збережеться мінливий, динамічний характер погоди.
Зимова погода в Україні: останні новини
Синоптики попереджали про ускладнення погодних умов у багатьох регіонах. Очікуються хуртовини, ожеледиця та поривчастий вітер, зокрема в Тернопільській, Волинській, Миколаївській, Житомирській, Івано-Франківській і Львівській областях. Особливо складна ситуація спостерігається у високогірних районах Карпат.
За прогнозами, 3 січня на більшій частині території країни погода буде нестійкою. Так, можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У нічні години температура повітря знижуватиметься до 0…-5 градусів, а вдень коливатиметься в межах від -3 до +2 градусів.
На свято Водохреща в окремих регіонах України прогнозують плюсові температури вдень, а також опади. У період із 5 по 9 січня на Півдні та Сході країни ймовірні сніг і дощ, тоді як в інших областях переважатиме морозна погода.