Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 3 січня, передає 24 Канал.

Яку погоду очікувати 3 січня?

Вдень у південних, центральних, східних областях і в Карпатах йтимуть помірний мокрий сніг та дощ. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території – без опадів.

У ніч проти 3 січня невеликий сніг випаде і в північних та західних регіонах.

Синоптики попереджають, що на дорогах в Україні, крім півдня, буде ожеледиця. Крім того, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі по Україні коливатиметься від нуля до 5 градусів морозу. У Карпатах буде холодніше – 3 – 8 градусів морозу.

Вдень стовпчик термометра показуватиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У східних, Дніпропетровській областях, темпертура вдень буде в межах 0 – 5 градусів тепла. На півдні вдень обіцяють 3 – 8 градусів тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11 градусів тепла.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ -1…+1;

Ужгород -1…+1;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -1…+1;

Тернопіль -1…+1;

Чернівці -1…+1;

Хмельницький -1…+1;

Луцьк -1…+1;

Рівне -1…+1;

Житомир -1…+1;

Вінниця -1…+1;

Одеса +5…+7;

Миколаїв +4…+6;

Херсон +5…+7;

Сімферополь +8…+10;

Кропивницький 0…+2;

Черкаси -1…+1;

Чернігів -1…+1;

Суми -1…+1;

Полтава -1…+1;

Дніпро +2…+4;

Запоріжжя +5…+7;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +2…+4;

Харків 0…+2.

Прогноз погоди на 3 січня 2026 рік / Фото Укргідрометцентр

