Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи скоро зникнуть кучугури снігу: орієнтовний прогноз для різних областей

В яких регіонах оголосили штормове попередження?

За даними Укргідрометцентру, 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим там оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.



Синоптики оголосили штормове попередження / Скриншот Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?