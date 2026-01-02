Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

В яких регіонах оголосили штормове попередження?

За даними Укргідрометцентру, 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим там оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Синоптики оголосили штормове попередження
Синоптики оголосили штормове попередження / Скриншот Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?

  • 2 січня в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом у північних та західних областях. Температура вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

  • На Водохреще в Україні очікується плюсова температура та опади. З 5 до 9 січня можливі сніг та дощ на Півдні та Сході України, а на решті території може бути мороз.

  • Початок січня в Україні буде з морозами, зокрема, вночі температура може опуститися до -16 градусів. Проте 3 січня очікується потепління з можливими опадами.