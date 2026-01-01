Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 2 січня, передає 24 Канал.

Яка погода буде в Україні 2 січня?

У п'ятницю у північних та більшості західних областей випаде невеликий сніг, на решті території – без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Середня температура вночі становитиме 9 – 14 градусів морозу, на заході та півдні країни буде трохи тепліше 3 – 8 градуси морозу.

Вдень по Україні стовпчик термометра коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях та в Криму температура становитиме 2 – 7 градусів тепла.

Зверніть увагу! Ввечері 1 січня, а також впродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, вночі та вранці місцями вітер розженеться ще дужче до 25 метрів за секунду.

Яка температура повітря буде в обласних центрах?

Київ -1…+1;

Ужгород +1…+3;

Львів 0…+2;

Івано-Франківськ 0…+2;

Тернопіль 0…+2;

Чернівці 0…+2;

Хмельницький 0…+2;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир 0…+2;

Вінниця 0…+2;

Одеса +4…+6;

Миколаїв +4…+6;

Херсон +4…+6;

Сімферополь +5…+7;

Кропивницький 0…+2;

Черкаси 0…+2;

Чернігів 0…+2;

Суми 0…+2;

Полтава 0…+2;

Дніпро 0…+2;

Запоріжжя +4…+6;

Донецьк +1…+3;

Луганськ 0…+2;

Харків 0…+2.

Прогноз погоди на 2 січня 2026 року / Фото Укргідрометцентр

Що чекати від погоди у січні?